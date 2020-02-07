Между Хэйхэ и Благовещенском открыли грузовой транспортный коридор

Между Хэйхэ и Благовещенском открыли грузовой транспортный коридор

07.02.2020, 9:06, Новости дня

Первые поставки китайских овощей в Амурскую область ждут уже к вечеру. Между Хэйхэ и Благовещенском открыли грузовой транспортный коридор. Пока он доступен только российским водителям, передает ГТРК "Амур".

По грузовому мосту медленно идут фуры, пока пустые. На территории Китая их наполнят фруктами и овощами, которые очень ждут на амурских прилавках. Известно, что машины вернутся в Благовещенск не раньше вечера.

В настоящий момент проезд открыли пока всего десяти амурским грузовикам. Как рассказали водители, многие даже занимали очередь, чтобы выехать раньше. Однако ничего не получилось — на пункте пропуска действуют строгие ограничения.

Первые фуры отправились в Китай только после десяти утра. Прежде чем автомобиль отправится на пограничный контроль, сотрудники Роспотребнадзора с каждым из водителей проводят подробный инструктаж. Измеряют температуру, проверяют наличие резиновых перчаток и масок, антисептика, а при въезде в Хэйхэ рекомендуют обрабатывать даже кабину грузовика.

Водители отмечают, что в Хэйхэ раньше ездили каждый, а теперь уже много дней приходится сидеть без зарплаты и без работы. Помимо этого, в регионе возник дефицит свежих фруктов и овощей, все подорожало.

Анатолий Агошков — любитель солений- больше больше волнуется за семью. Говорит, уже к вечеру должен прийти полностью загруженным. "Разрешены только помидоры и огурцы. Раньше привозили яблоки, но сейчас нельзя. Запрещены семечковые и косточковые", — говорит водитель.

По информации областного правительства, работать в ограниченном режиме пункты пропуска Амурской области продолжат до 1 марта. Когда в Благовещенск смогут въехать китайские грузовики с оборудованием для строительства Амурского ГПЗ, пока не сообщается.

Текст:
ГТРК "Амур"

Источник: Вести



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