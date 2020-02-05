Прошедший январь стал самым теплым за историю наблюдений в центре России

Первый месяц 2020 года на территории Центральной РФ оказался самым теплым в истории метеонаблюдений – температура воздуха почти на полтора градуса превышала прежний рекорд, установленный в январе 2007 года, сообщили в пресс-службе Росгидромета.
В ведомстве сообщили, что «второй раз в истории средняя температура самого холодного месяца зимы в центре РФ оказалась выше нуля градусов Цельсия», передает РИА «Новости».
Кроме того, январь-2020 стал теплее декабря 2019 года. На европейской территории страны аномалии среднемесячной температуры воздуха составили +4…10 градусов Цельсия и выше.
Еще большими они оказались на Азиатской территории РФ (+8…12 градусов Цельсия). Лишь на крайнем северо-востоке страны было холоднее обычного – до -1 градуса Цельсия.
«В результате прошедший январь в РФ – второй самый теплый в истории метеонаблюдений и уступает только январю 2007 года», – резюмировал Росгидромет.
Самым теплым стал первый зимний месяц и в целом по Северному полушарию Земли, превысив рекорд 2016 года – аномально теплая погода удерживалась и на евразийском, и на североамериканском континентах. В Западной Европе январь стал вторым самым теплым в истории метеонаблюдений, а в США и Китае он входит в первую десятку.
Однако есть регионы, где было холоднее обычного – это Аляска и северные районы Канады, а также обширные территории на севере Африки и в Индии.
Ранее москвичей предупредили о приближении арктических холодов.
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