Видео: Самые нелепые мифы вокруг коронавируса

На фоне масштабного распространения коронавируса множатся слухи и дезинформация вокруг него. Жители Уханя ходят пьяными, думая, что это поможет им защититься от заражения, кто-то уверен, что китайцы намеренно вывели вирус в качестве биооружия, а кто-то предлагает есть навоз, чтобы вылечиться. Но и это еще не все.

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