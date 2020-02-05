Видео: Самые нелепые мифы вокруг коронавируса

На фоне масштабного распространения коронавируса множатся слухи и дезинформация вокруг него. Жители Уханя ходят пьяными, думая, что это поможет им защититься от заражения, кто-то уверен, что китайцы намеренно вывели вирус в качестве биооружия, а кто-то предлагает есть навоз, чтобы вылечиться. Но и это еще не все.
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