Депутат Павел Крашенинников — сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции владеет участком в поселке дома отдыха Успенское на Рублевском шоссе. Об этом пишет «Проект».

Как отмечает издание, именно там живут председатель Национальной медиагруппы Алина Кабаева, бывший генпрокурор Юрий Чайка, замминистра обороны Тимур Иванов.

Крашенинников владеет участком площадью 33 сотки, участки такой же площади с домами сейчас продаются там по цене от 160 до 310 млн рублей. Участок был куплен в 2002 году.

Судя по декларации депутата, в 1998 году его доход составил всего 84 тысячи рублей в год. Следующая декларация уже за 2006 год: судя по ней, Крашенинников заработал 1,5 млн рублей. Крашенинников всю жизнь пропаботал чиновником и бизнесом не занимался.

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