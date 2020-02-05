Рада в первом чтении поддержала законопроект об изменениях в закон «О нотариате»

Рада в первом чтении поддержала законопроект об изменениях в закон «О нотариате»

05.02.2020, 13:54, Новости дня

Верховная Рада приняла в первом чтении поддержала законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О нотариате» (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов)». Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Проект закона №1220 поддержали 338 народных депутатов.

В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является улучшение уровня законодательной техники, унификация терминологии, урегулирование уже устоявшихся отношений путем замены устаревших названий и терминов, механизмы реализации отдельных полномочий и совершение нотариальных действий.

«Реализация этого закона будет способствовать правовой определенности, улучшению уровня законодательной техники, устранению оснований и условий для злоупотребления правом в результате несовершенства законодательства, а также упростит применение украинского законодательства нерезидентами и другими зарубежными практиками», – говорится в записке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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