Гаджеты: Устройство DIPLE превращает смартфон в микроскоп с 1000 увеличением (3 фото + видео)



Возможности современных камер на смартфонах можно расширять до невиданных ранее пределов и использовать повседневные мобильные устройства в качестве сверхмощных микроскопов. Такую концепцию предлагает стартап SmartMicroOptics, добившийся три года назад на Kickstarter успеха с устройствами Blips для фотографирования микромира при помощи смартфонов. Обновленная концепция предлагает устройства DIPLE, позволяющего добиться увеличения изображения в 1000 и более раз.

В этот раз компания работает на площадке Indiegogo и позиционирует новое устройство DIPLE как мощный микроскоп для любого смартфона, позволяющий проводить исследования, ранее доступные только в лабораторных условиях.

Подготовка к микрофотосъемке с устройством DIPLE занимает буквально несколько секунд. Фотографии микроскопического мира осуществляются в разрешении HD. Габаритные размеры устройства 176 x 100 x 40 мм (оптическое разрешение 1 мкм) можно использовать в комплексе с любыми моделями камер смартфонов.

Устройство DIPLE герметично, что позволяет проводить съемку в прозрачной жидкости. Кроме того конструкция DIPLE использует модульный принцип, что позволяет оперативно проводить замену линз на более мощные или проводить замену изношенных комплектующих деталей. Примечательно, что цена устройства ниже 100 долларов. Корпус изготовлен из металла, что обеспечит сохранность устройства даже при падении с высоты 10 метров.



Комплект линз DIPLE подразделяется на три модификации. Базовый DIPLE RED гарантирует оптическое увеличение в 35 раз (разрешение 3 мкм, поле зрения около 1 мм). Можно рассмотреть простейшие организмы. DIPLE GREY обеспечивает 75-кратное оптическое увеличение с разрешением 1 микрон — что позволит наблюдать бактерии или клетки. Модификация DIPLE BLACK обеспечивает 150-кратное оптическое увеличение с разрешением 0,7 / 0,8 микрона, что позволит увидеть структуру клетки или бактерии.

Данные полученные при макросъемке на DIPLE затем можно обработать при помощи цифрового зума конкретного смартфона, что и обеспечивает 1000 и более кратное увеличение изображения.



При удачном завершении проекта на Indiegogo компания планирует начать производство устройств DIPLE уже в этом месяце, а поставки первых микроскопов для смартфонов пользователям начнутся с середины года.

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