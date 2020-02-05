В одной из башен в Балаклаве нашли средневековый генуэзский арсенал

Археологи обнаружили в башне №5 крепости Чембало в Балаклаве большой генуэзский арсенал XV века: больше 1 тыс. элементов брони воинов гарнизона, оружие генуэзского и османского периодов, а также ядра. Сооружение было возведено генуэзцами около 1425 года, информирует пресс-служба Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В пресс-службе сообщили, что «в ходе раскопок внутри цистерны ученые нашли более 1 тыс. железных пластин от доспеха типа «бригандина», при этом в некоторых случаях «на пластинах от доспехов сохранились следы ткани», передает агентство «Крыминформ».

Броня принадлежала воинам гарнизона.

«Более 8 тыс. других, сильно фрагментированных, железных пластин возможно лишь условно отнести к обломкам ламинарного доспеха. Часть находок – это пластины, которые могли применяться не только на панцирном покрытии, но и служить для крепления на широком защитном поясе. Сохранились железные и медные заклепки», — отметили в музее.

Также к остаткам доспеха относятся найденные медные и железные пряжки, которые использовались для соединения ремешков «бригандины» и портупей.

Еще ученые обнаружили несколько тысяч арбалетных болтов генуэзского времени и более 800 наконечников стрел для луков османского периода.

В слоях разрушения башни были найдены «два костяных (из рога оленя) «ореха» от спускового механизма арбалета, било железного кистеня, фрагменты железного лезвия палаша или сабли, свинцовая шаровидная пуля, кованые четырехгранные в сечении гвозди с плоскими и выпуклыми шляпками, а также фрагменты железных полос, возможно, скреплявших деревянные бочки и сундуки, в которых хранили боезапас».

В башне нашли и ядра: 42 железных кованных и семь каменных ядер различного веса, диаметра и калибра. Каменные ядра в то время использовались для пристрелки первых артиллерийских орудий – бомбард.

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