Путин заявил о зависимости мира на планете от РФ и США

Президент Владимир Путин на церемонии вручении верительных грамот в Кремле заявил, что мир и безопасность на планете во многом зависят от состояния отношений РФ и США.

«От состояния отношений РФ и Соединенных Штатов, их стабильности и предсказуемости во многом зависит мир и безопасность на планете. Убеждены, что эти отношения должны основываться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он добавил, что РФ готова к содержательному диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, а также о проблеме терроризма, мирного урегулирования региональных кризисов.

Кроме того, президент РФ заметил, что возвращение двустороннего взаимодействия РФ и США «в нормальное, конструктивное русло» в интересах в том числе всего мира.

Говоря об отношениях с Канадой, Путин заявил, что РФ открыта к сотрудничеству на основе взаимного уважения и учета интересов.

«Открыты к сотрудничеству с Канадой на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга. Наши страны являются соседями в Арктике и несут общую ответственность за устойчивое развитие этого обширного региона, за сохранение традиционного образа жизни коренных народов и бережное отношение к его хрупкой экосистеме», – сказал Путин.

Обращаясь к послу Новой Зеландии, он добавил, что РФ выступает за развитие связей с этой страной в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях, а также считает полезным взаимодействие по международным вопросам – в том числе в вопросах борьбы с терроризмом и изменением климата.

«Вы всегда можете рассчитывать на помощь со стороны российских органов государственной власти, деловых и общественных кругов. И все ваши полезные начинания, безусловно, получат поддержку», – обратился Путин к послам.

До этого президент на церемонии вручения верительных грамот заявил, что человечество оказалось у опасной черты в связи с региональными конфликтами и разрушением системы контроля над вооружениями.

Верительные грамоты главе Российского государства вручают послы из Австралии, Марокко, КНР, Швеции, Германии, Ирландии, Сербии, Сингапура, Камбоджи, Греции, Ирака, Алжира, Монголии, Туниса, Ирана, Бангладеш, Новой Зеландии, Канады, Франции, Панамы, Казахстана, а также новый британский посол в Москве Дебора Броннерт и новый посол США в РФ Джон Салливан.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет