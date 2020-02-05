Мнение: Прогрессия

Динамика распространения китайского вируса от геометрической прогрессии перешла к арифметической. Ранее каждые два дня число заболевших удваивалось, сейчас последние дни оно прибывает примерно на 4 тысячи человек в сутки. Видимо, к концу недели ситуация стабилизируется. Правда, нужно оговориться, что речь идёт об официальных данных, относительно достоверности которых есть сомнения.

Тем не менее, свирепость карантинных мероприятий сомнения точно не вызывает. По городам Китая в зоне карантина ходят вооруженные люди, полиция задерживает людей по подозрению в заболевании, принудительно отправляя подозрительных в лечебные учреждения, люди без масок рискуют быть арестованными. Параллельно разворачиваются все новые фильтрационные пункты, где содержатся люди с подозрением на болезнь в течение всего инкубационного периода.

Подобные мероприятия рано или поздно, но должны дать эффект, и по всей видимости, он как раз сейчас и начинает проявляться.

Статистика по умершим крайне неинформативна, но можно понять, что основная масса — это люди старше 60 лет, до заболевания имевших сопутствующие заболевания, и вирус лишь усугубил их до фатального финала. Среди выздоровевших, напротив, очень высок процент людей молодых и среднего возраста. Так что фактически вирус выкашивает уже больных — именно они являются основной группой риска.

Ситуация всё ещё неопределённая, но какие-то тенденции уже возникают.

С экономикой всё ещё неважно. Каникулы точно будут продлены до 10 февраля, в соседних странах тоже рассматривают вопрос об остановке предприятий в случае необходимости. Однако если на следующей неделе предприятия в Китае начнут работать, пусть и постепенно, то можно будет говорить о переломе ситуации. Неделя простоя для такой огромной экономики, как китайской — это десятки (а может, и сотни) миллиардов долларов убытков, но пережить такое вполне ей по силам. Возможно, что в годовом исчислении февральский простой никакого влияния и не окажет. Но — это лишь в том случае, если всё закончится в ближайшие дни.

Можно точно сказать, что китайская туристическая индустрия станет наиболее пострадавшей — в зарубежных странах резко вырос уровень "чайнафобии". Туристические маршруты для китайцев закрываются. Впрочем, специфика китайского турбизнеса такова, что принимающие страны получают весьма скромные дивиденды от китайского туризма. Китайцы захватывают под свой контроль всю туриндустрию, обслуживающую их туристов, и фактически китайские туристы платят свои деньги в китайскую же экономику, оставляя принимающим странам сущий мизер. В этом смысле есть туристы из Китая или нет их — местные бюджеты этого почти не заметят.

Источник: Эль Мюрид

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