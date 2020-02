Йовович показала новорожденную дочь

Голливудская актриса Милла Йовович показала в Instagram свою новорожденную дочь Ошун.

«В 8:56 2 февраля 2020 года наша девочка Ошун Ларк Эллиот Йовович-Андерсон родилась! Osian – это валлийское мужское имя, и оно произносится как О-Син», – написала актриса.

Она объяснила, что мнения членов семьи при выборе имени разошлись, потому новорожденная имеет несколько имен.

«Она так красива! Ее волосы светлее, чем у других девочек, и она очень сильная. Ее маленькие руки мешают, их трудно контролировать, и она уже поднимает голову, чтобы посмотреть, что происходит! Она наш чудесный ребенок, и мы все так благодарны за то, что она у нас есть, и полностью одержимы ею! Я опубликую больше фотографий позже, но мы все измотаны, потому что последние несколько ночей были сумасшедшими! Я посылаю вам так много любви из облака, на котором я летаю!!!

Hey Everyone!!! So without my knowledge @evergaboanderson spilled the beans on the new baby yesterday * ‍ * which makes this “old news” but anyway, at 8:56am on 02/02/2020 our baby girl Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson was born! Osian is a welsh boy’s name and it’s pronounced O-shin. Now I know the name is long, but the family couldn’t agree on her middle name. Ever and my mom wanted Lark, @dashielanderson and I wanted Elliot. Then my husband Paul chimes in with another vote for Lark, so Smushy and I were out numbered * ! At least she has many to choose from later in life if she wants to drop a few. She’s so beautiful! Her hair is lighter than the other girls was and she’s very strong. Her little hands get in the way and they’re hard to control and she’s already lifting her head up to see what’s going on! She’s our miracle baby and we’re all so grateful to have her and completely obsessed with her!! I will obviously post more pics later, but we are all exhausted because the last few nights have been crazy! I send you all so much love from the cloud I’m flying on!!! Xoxo m *

О том, что Йовович стала мамой в третий раз, сообщила ее старшая дочь Эва.

Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве.

Она замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары две дочери: младшая, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо, – 3 ноября 2007 года.

В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш.

