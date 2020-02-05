МИД призвал отложить идею механизма разрешения споров в СВПД

Россия призывает притормозить идею запуска механизма по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана и сосредоточиться на сохранении сделки, заявили в пресс-службе МИД России.
«Для обеспечения жизнеспособности СВПД требуется неукоснительное выполнение своих обязательств всеми вовлеченными сторонами, в том числе «евротройкой». Им нужно резко нарастить усилия в этом направлении», – говорится в комментарии на сайте МИД.
В ведомстве подчеркнули, что Москва «привержена выполнению СВПД, твердо следует принятым на себя обязательствам». В то же время РФ призывает всех участников «отложить в сторону затею с механизмом разрешения споров и сосредоточиться на главном: формировании среды и предпосылок для того, чтобы начать все же бороться за сохранение СВПД».
«Точка невозврата» пока не пройден», – подчеркнули в министерстве.
5 января 2020 года правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. В ответ на это в ЕС заявили о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном.
Позже Франция, Великобритания и Германия заявили о планах запустить механизм разрешения споров СВПД. В связи с этим в МИД заявили, что Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.
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