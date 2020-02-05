На Украине начали рассмотрение дела о растрате средств на возведение «Стены»

На Украине начали рассмотрение дела о растрате средств на возведение «Стены»

05.02.2020, 13:37, Новости дня

Высший антикоррупционный суд Украины приступил к рассмотрению дела о хищении средств при реализации проекта «Стена» на границе с Россией, сообщили в пресс-службе суда.

«Сегодня суд начал предварительное заседание по этому делу», – цитирует  РИА «Новости» представителя пресс-службы.

Проект «Стена» предусматривает строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Он является одним из самых дорогостоящих проектов Украины с тех пор, когда Арсений Яценюк был премьер-министром страны. 

Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 млрд гривен (около 150 млн долларов). Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали расследование хищения средств при реализации проекта «Стена» в марте 2016 года, а в 2017 году были задержаны семь человек, подозреваемых в причастности к коррупционной схеме.

Напомним, в начале апреля государственная погранслужба Украины начала активные работы по укреплению российско-украинской границы в рамках проекта «Стена».



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