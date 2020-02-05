Пешеход в Пензе бросался под машины и пытался регулировать движение

Пешеход в Пензе бросался под машины и пытался регулировать движение

05.02.2020, 13:30, Новости дня

В Пензе оживленно обсуждается странное поведение пешехода с собакой: молодой человек пытался регулировать дорожное движение, шумно себя вел и бросался под машины.

Один из таких эпизодов попал на видео, снятое автомобильным регистратором. Опубликованные кадры демонстрируют, как мужчина с собакой коснулся двигающийся автомобиль, перегородил пешеходный переход, размахивая руками, после чего с достоинством удалился.

 

Очевидцы в местных сообществах написали, что этот же молодой человек настолько шумно и неприлично вел себя в салоне рейсового автобуса, что некоторые пассажиры вышли раньше времени.

Официальные комментарии про приключения пешехода с собакой не поступали.

Источник: Вести



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