Процедура импичмента Дональда Трампа близка к завершению

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа завершается в среду. Практически все ожидают, что с президента будут сняты обвинения в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании работе Конгресса.

Американские сенаторы соберутся на заседание во второй половине дня, чтобы вынести окончательный вердикт в качестве присяжных в двухнедельном процессе, которому предшествовало одобрение Палатой представителей двух статей импичмента против Трампа.

Чтобы отстранить Трампа от должности, необходимо, чтобы это решение поддержало две трети из 100 сенаторов.

Однако Республиканская партия Трампа обладает в палате большинством в 53 голоса, и никто из республиканцев публично не заявлял о том, что они будут голосовать против президента.

Аналогичным образом, никто из демократов не заявлял, что они оторвутся от коллег по партии и проголосуют за оправдание Трампа.

Президент не упоминал об импичменте в своем докладе «О положении дел в стране», с которым он обратился к Конгрессу во вторник вечером.

Однако ранее он осуждал процесс, как «охоту на ведьм», утверждая, что не допускал ничего противозаконного.

Статьи импичмента обвиняют Трампа в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованиям Конгресса в виде запрета сотрудникам администрации передавать документы и давать показания комитетам Палаты представителей.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, который участвовал в разработке плана сокращенного разбирательства, не предполагающего вызов новых свидетелей и представление новых документов, заявил, что статьи импичмента Трампа «даже близко не подходят к тому, чтобы отстранить президента от должности впервые в американской истории».

Служба новостей «Голоса Америки» Подписка

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