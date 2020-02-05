Euronews — круизное судно в Йокогаме поставили на карантин из-за коронавируса

На круизном судне Diamond Princess власти Японии объявили двухнедельный карантин после подтверждённых случаев заражения коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа. Всего на борту находится более 3700 человек, включая россиян. На этом судне путешествовал и инфицированный житель Китая, который сошёл на берег в Гонконге, передаёт Euronews.

У десяти человек, находившихся на борту круизного судна Diamond Princess, обнаружен коронавирус. Накануне оно стало на якорь на рейде японского порта Йокогама. Таким образом, количество заражённых на территории Японского архипелага достигло 33 человек.

Среди инфицированных — член экипажа (это филиппинец), двое австралийцев, трое японцев, трое жителей Гонгконга и один американец. Как сообщается, среди тех, кто находился на борту, был инфицированный житель Китая. Он сошёл на берег в Гонконге. Это произошло десять дней назад.

В путешествие, которое началось 20 января, отправились и двое россиян, а также восемь обладателей паспортов Германии. Всего на симптомы, указывающие на возможное заражение коронавирусом, пожаловались 273 человека, 33 из них уже сдали анализы.

Всего в списках находившихся на Diamond Princess значатся чуть больше 3700 человек. Карантин на судне продлится две недели.

Дата выхода в эфир 04 февраля 2020 года.

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