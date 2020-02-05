ФИФА не изменила своей позиции в отношении сборной России

Международная федерация футбола прокомментировала на информацию о возможном пропуске сборной РФ чемпионата мира 2022 года в Катаре. В ФИФА дали понять, что каких-то изменений в своей позиции не появилось.
"У нас нет никаких обновлений к нашему заявлению от декабря 2019 года, в котором мы заявили, что ФИФА находится в контакте с Всемирным антидопинговым агентством по вопросу санкций в отношении футбола", — приводит слова пресс-службы ФИФА Чемпионат.Com.
Накануне арабский телеканал BeIn Sport сообщил об уведомлении WADA РФ о том, что национальная сборная по футболу не сможет принимать участие в катарском чемпионате мира. Основной причиной назывались санкции в отношении российского спорта, которые, к слову, не уступили в свою силу.
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