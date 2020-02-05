Неизвестное существо убило стадо овец и высосало их кровь под Челябинском

Хозяин стада овец из поселка Горки Челябинской области обнаружил своих животных мертвыми, когда пришел их кормить. При осмотре трупов он обнаружил, что все они были обескровлены, передает Vse42.ru.
Процесс изучения тел мужчина заснял на видеокамеру. Он обратил внимание, что на шеях зверей были следы от клыков, но крови вокруг них было очень мало. По мнению фермера, бойню устроила соседская собака, которая прежде не раз покушалась на его скот. Другие животноводы считают, что такое могли сделать рыси или ласки, однако вопрос о том, каким образом были обескровлены овцы, остается открытым.
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