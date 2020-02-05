Путин заявил о готовности оказать помощь Китаю в борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин заявил, что власти Китая принимают решительные меры по борьбе с коронавирусом, и Москва готова оказывать Пекину помощь.

В то же время глава государства подчеркнул, что уровень отношений РФ и Китая беспрецедентен, сотрудничество идет по всем направлениям, передает РИА «Новости».

«Отношения с Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это действительно всеобъемлющее стратегической партнерство: последовательно наращивается двусторонний товарооборот, запущен газопровод «Сила Сибири», успешно развиваются связи в области обороны и военно-технического сотрудничества», – сказал Путин.

Она напомнил, что в апреле планируется дать старт российско-китайскому перекрестному году научно-технологической и инновационной кооперации. «Наши страны координируют позиции по ключевым проблемам глобальной и региональной повестки дня, слаженно работают в международных организациях, в том числе в ООН, БРИКС, ШОС», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом.

В среду два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

По последним данным, в мире выявлено 24 тыс. 539 заболевших. Из них 492 человека умерли, 892 пациентов вылечили. 23 тыс. 260 человек находятся под подозрением. В ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.





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