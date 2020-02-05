Беспощадные скифы (18+)

Оживление на «черном рынке»

Скифы не чествовали своих покровителей в храмах. Так, например, святилищем бога войны Ареса служила куча хвороста, в центре которой располагался меч. Поэтому местом поклонения становились курганы, где нашли свой последний приют предводители племени. Вместе с умершим на тот свет отправлялись драгоценности, и захоронения становились мишенью для охотников за сокровищами. Археологические раскопки в Крыму показали: скифы не жалели материальных ресурсов, чтобы обеспечить соплеменникам благополучный переход в загробную жизнь. Роскошные головные уборы, детали из золота, кубки, драгоценные камни — находки ученых привнесли оживление на «черный рынок» археологического антиквариата. Под видом скифских сокровищ коллекционерам нередко преподносили дешевые подделки.

Sputnik. (фото: Геннадий Мельник)

А вот часть найденных в Крыму артефактов вошла в коллекцию, спор о принадлежности которой не завершился и сегодня. Речь идет о так называемом «деле о скифском золоте». Коллекцию из 2 тысяч предметов вывезли из крымских музеев на экспозицию в Амстердаме в феврале 2014-м. По окончании выставки права на скифское золото предъявили Россия и Украина. Окружной суд Амстердама постановил, что артефакты должны быть переданы Украине, это решение было оспорено. Пока коллекция остается в Нидерландах.

Нащитная бляха в виде фигуры оленя.(hermitagemuseum.org)

Одним из важнейших элементов похорон у скифов было 40-дневное «прощание» с соплеменниками. Тело царя обрабатывали воском и бальзамировали с использованием лекарственных растений. Для усопшего выбирали его лучший наряд, украшения с драгоценностями, и возили по скифским владениям. Бронзовое ожерелье, золотые серьги, массивные кольца, изделия из керамики и мечи — в гробницах скифов действительно было чем поживиться. Рядом с умершим обычно располагался нож с богато украшенной ручкой и колчан со стрелами. Надо отметить, что у скифов стрелы выполняли особую функцию. Их клали не только в гробницы, но и в колыбель к новорожденному: считалось, что в этом случае мальчик вырастет отважным воином.

Виктор Васнецов. Бой славян со скифами.(vkavkaz.ru)

Высота «царских курганов» могла достигать 20 метров. Рядом с царем в гробнице обычно находились несколько. Геродот писал, что оружие делает скифов «недоступными для нападения»; эту функцию меч-ахинак должен был выполнять и после смерти хозяина. Правителя стремились окружить комфортом и в ином мире, поэтому стены погребальных камер отделывали войлоком. Часто изображались сцены с участием зверей, в том числе мифологических. Скифы наделяли животных мистическими свойствами. Так, например, изображение оленей на камне в определенном порядке символизировало Мировое древо. Часто у скифов использовался образ хищника, преследующего жертву. В погребальной камере у городов Никополь и Покров изображены грифон, напавший на оленя, лев со змеиной головой и леопард на охоте. Эти анималистические сцены были традиционными для скифской культуры. Драпировки в погребальных камерах также украшались замысловатыми узорами; лейтмотивом стало изображение оскалившегося льва. Помимо этого в кургане у Никополя была найдена золотая пектораль, изготовленная греческими ювелирами. На ней изображены бытовые сцены. Прекрасными мастерами ювелирного дела были и скифы, они широко практиковали ручную вытяжку золотой фольги.

Скифы.(ancient. eu)

Погребальные обычаи скифов нашли отражение в культуре осетин. Некоторые авторы указывают, что в старину на похоронах осетинские мужчины демонстрировали преданность путем самоистязания. Считалось почетным, если воин погибал в бою, и в этом случае его одежду не меняли. На грудь ему клали ножницы или иной острый предмет, чтобы отпугнуть злых духов. Вместе с мужчиной хоронили коня, при этом брали лучшего скакуна — он должен был защитить воина после смерти. Кроме того, в память о погибшем устраивали скачки.



Служба на том свете

Скифы хладнокровно убивали тех, кто должен был отправиться в могилу вместе с царем — женщин, слуг, а спустя год приносили в жертву 50 молодых мужчин. Жестоко представители древнего народа обходились и со своими врагами. Так, с убитого противника снимали скальп. Этот «трофей» служил доказательством победы, а у некоторых народностей также символизировал обладание жизненной силой. «Только принесший голову врага получает свою долю добычи», — писал по этому поводу Геродот. В некоторых культурах была предусмотрена особая церемония, в ходе которой душа поверженного врага якобы становилась рабом победителя. Эти ритуалы противостояли хаосу окружающего мира и выполняли упорядочивающую функцию.

Ковер. Пазырыкская культура. V-IV вв. до н. э.(hermitagemuseum.org)

Обряд инициации у скифов подразумевал «превращение» юноши в хищного зверя. Он охотился на зайца, стремясь доказать свою силу. Кстати, согласно письменным источникам и археологическим находкам, во время различных обрядов скифы употребляли вино. Кроме того, они могли пить разведенный в воде мед с добавлением трав, который был крепче, чем вино. Также в источниках встречаются упоминания о хмельном напитке из пшеницы и рябины, однако фактов, подтверждающих это, обнаружить не удалось. В некоторых обрядах использовалась кровь. Так, мужчина должен был попробовать кровь своего первого поверженного противника. Как и у других народностей, кровь также использовалась в дружеских ритуалах.

Источник: Дилетант

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