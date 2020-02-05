Казаки – наследники Хазарского каганата

500-летняя история обширного и могущественного государства на юге современной России малоизвестна. Как это ни удивительно, но про хазар ученые больше знают из многочисленных упоминаний о них в хрониках соседних народов и даже очень отдаленных государств, таких как Испания. Но в советских школьных учебниках Хазария почти не упоминалась. Почему?

Первые сохранившиеся упоминания о государстве народа хазар относятся к 650 году. Страна, которой руководил правитель-каган, раскинулась на обширных территориях между Волгой и Днепром. Хазары имели большие укрепленные города, активно занимались сельским хозяйством, торговлей и ремеслами. По мнению некоторых ученых, даже мать городов русских Киев был основан как поселение хазарских купцов. В VIII-IX веках государственной религией Хазарии стал иудаизм. Возможно, вызвано это было чисто политическими причинами. Иудаизм помог Хазарии не попасть под влияние покушавшихся на её независимость христианской Византии и мусульманского Арабского халифата Гаруна аль-Рашида. Именно принятие хазарами еврейской веры дало основание Пушкину спустя тысячелетие считать их «неразумными».

Дань славян хазарам. Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV век. (Pinterest)

Существование независимого иудейского государства вызывало острый интерес у рассеянных по Европе и Ближнему Востоку евреев. От них слухи о Хазарии доходили до правительств, пытающихся установить с могущественной державой дипломатические отношения. Одним из самых ценных письменных источников о Хазарском Каганате является переписка между сановником при дворе испанского Омейядского Халифата Хасдаи ибн Шафрута и хазарского царя-кагана Иосефа, датированное серединой X века. На расспросы любознательного араба правитель Хазарии подробно отвечал: «Я тебе сообщаю, что я живу у реки по имени Итиль, в конце реки Г-р-ган… У этой реки расположены многочисленные народы в селах и городах, некоторые в открытых местностях, а другие в укрепленных стенами городах… Все они мне служат и платят дань. Оттуда граница поворачивает по пути к Хуверезму (Хорезму), доходя до Г-р-гана. Все живущие на берегу этого моря на протяжении одного месяца пути, все платят мне дань. А еще на южной стороне — Самандар в конце страны… а он расположен на берегу моря. Оттуда граница поворачивает к горам. Народы эти многочисленны, как песок… Все они служат мне и платят мне дань. Место расположения их и место жительства их простирается на протяжении четырех месяцев пути. Знай и уразумей, что живу я у устья реки с помощью всемогущего. Я охраняю устье реки и не пускаю Русов… идти на исмальтян и точно так же врагов их (исмальтян) на суше приходить к Воротам. Я веду с ними войну. Если бы я их оставил в покое на один час, они уничтожили бы всю страну исмальтян до Багдада…

Ты еще спрашивал меня о моем местожительстве. Знай, что я живу у этой реки, с помощью всемогущего, и на ней находятся три города. В одном живет царица; это город, в котором я родился. Он велик, имеет 50 на 50 фарсахов в длину (и ширину). Во втором городе живут иудеи, христиане и исмальтяне… Он средней величины, имеет длину и ширину 8 на 8 фарсахов. В третьем городе живу я сам, мои князья, рабы и служители и приближенные ко мне виночерпии. Он расположен в форме круга, имеет в длину и ширину 3 на 3 фарсаха. Между этими стенами тянется река. Это мое пребывание во дни зимы.

С месяца нисана мы выходим из города и идем каждый к своему винограднику и своему полю и к своей полевой работе. Каждый из наших родов имеет еще наследственное владение, полученное от своих предков, место, где они располагаются… И я, мои князья и рабы идем и передвигаемся на протяжении 20 фарсахов пути, пока не доходим до большой реки, называемой В-д-шан, и оттуда идем вокруг нашей страны, пока не придем к ее концу…

Таковы размеры нашей области и места наших стоянок. Страна (наша) не получает много дождей. В ней имеется много рек, в которых выращивается много рыбы. Есть также в ней у нас много источников. Страна плодородна и тучна, состоит из полей, виноградников, садов и парков. Все они орошаются из нашей реки…

Печать, найденная при раскопках. (Pinterest)

Я еще сообщаю тебе размеры пределов моей страны… В сторону востока она простирается на 20 фарсахов пути до моря Г-р-ганского; в южную сторону на 30 фарсахов пути до большой реки по имени Уг-ру, в западную сторону на 30 фарсахов до реки по имени Бузан и склона реки к морю Г-р-ганскому… Я живу внутри острова, мои поля и виноградники и все нужное мне находится на островке. С помощью бога всемогущего я живу спокойно».

В этом письме, написанном на иврите, самым загадочным является термин «фарсах». Если это мера длины, подобная арабскому фирсаху (примерно 13 километров), тогда упомянутые города получаются слишком большими, а сама страна — маленькой. Если это довольно специфическая мера усилий, необходимых для преодоления расстояния, вроде таджикского чакрыма (который зависит от горного или равнинного ландшафта), то все запутывается окончательно. Однако на момент написания этого письма Хазарии недолго оставалось пребывать в указанных границах.

Хазарский воин с пленником. (Pinterest)

Во второй половине X века Хазария подверглась набегам русских князей, разоривших её столицу Итиль, и пришла в упадок. Значительная её часть стала русским Тмутараканским княжеством. Провинция Хазарии Волжская Булгария отделилась от метрополии и расцвела как независимое государство. Окончательно разорило страну нашествие кочевников-половцев. Разрушенные города исчезли. Обездоленные хазары частично перешли в мусульманство и смешались с ордами позднейших завоевателей, а частично эмигрировали в восточноевропейские государства, где влились в еврейские общины.

Владения каганата. (Pinterest)

Вплоть до начала XX века Хазария оставалась полумифическим государством. Чаще всего о ней упоминали как о стране, посланцы которой предлагали иудейскую веру князю Владимиру, когда он выбирал религию для Руси. Археологические раскопки первой половины XX века обнаружили несколько городищ, но для отождествления их с легендарными Итилем или Саркелом явно не хватало доказательств.

Сильный удар по изучению Хазарии нанесла сталинская борьба с космополитизмом. Средневековые хазары оказались виновны перед коммунистическими историками тем, что осмелились принять нелюбезную Сталину еврейскую веру. Интерес к изучению истории Хазарского Каганата 12 декабря 1951-го подвергся осуждению со страниц самой «Правды». Академик Рыбаков создал ничем не подтвержденную теорию, что Хазария была «маленьким полукочевническим паразитическим государством, существовавшим за счет взимания пошлин с проезжавших купцов». В конце 1950-х ему стал оппонировать Лев Гумилёв. Спор на страницах научных и научно-популярных изданий шел довольно виртуальный: обе стороны ссылались на иноплеменные источники, а вещдоков хазарского происхождения продемонстрировать не могли. Гумилёв остроумно предположил, что большая часть территории Каганата располагалась на нынешнем дне Каспийского моря, сильно менявшего свою акваторию в течение веков. На страницах «Науки и жизни» замелькали статьи о «Древнерусской Атлантиде». Правда, доказательств своей «подводной» теории у Гумилёва тоже не было.

Раскопки Саркела. (Pinterest)

Только в начале XXI века российские археологи раскопали городища, четко отождествленные с хазарскими городами. Саркел, увы, давно недоступен для ученых. В 1952 году раскопанные еще до войны развалины оказались на дне Цимлянского водохранилища. Зато в 2008 году археологи доказали, что Самосдельское городище в низовьях Волги — это хазарская столица Итиль. Сегодня очертания Хазарского Каганата известны — он контролировал территорию Предкавказья, Нижнего и Среднего Поволжья, современного Северо-Западного Казахстана, Приазовье, восточную часть Крыма, а также степи и лесостепи Украины вплоть до Днепра. Забавно, что эти места считали своими землями донские, кубанские, оренбургские, запорожские и прочие казаки, традиционно не очень ласково относившиеся к своим предшественникам иудеям.

Источник: Дилетант

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