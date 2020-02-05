Эксперт рассказал о преимуществах российской самоцензуры соцсетей перед новшеством от Twitter

Необходимо создавать технологические инструменты – программы, приложения, расширения браузеров – которые бы занимались факт-чекингом для борьбы с фейками. Иначе возобладают вкусовщина и произвол, – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он оценил инициативу Twitter: дать возможность пользователям сообщать о том, что сами блогеры считают дезинформацией.

Если для борьбы с предполагаемыми фейками будут использоваться не алгоритмы, а частное мнение отдельного пользователя или модератора соцсети, то это будет чревато нарушением права на доступ к информации, – подчеркнул Александр Малькевич, глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. «Роботизированный алгоритм должен быть построен на основе искусственного интеллекта», – подчеркнул Малькевич.

По иному пути пошло руководство соцсети Twitter, констатировал эксперт. Стало известно, что администрация этой соцсети предложила новую функцию, позволяющую микроблогерам сообщать о появлении информации, которую они считают вводящей в заблуждение. Об этом говорится в сообщении, размещенном накануне в блоге руководства «Твиттера», посвященном вопросам безопасности. Сообщается, что новшество приурочено к выборам 2020 года в США.

Подобный вид самоцензуры чреват произволом, считает Малькевич. «В принципе, любой пост или твит человека, который не нравится администрации данной соцсети, может быть классифицирован, как нечто «запугивающее избирателей», «подавляющее его волю». Это дополнительный инструментарий цензуры, и я его расцениваю как еще одно покушение на свободу слова», – подчеркнул собеседник. Подобную политику соцсеть вела и раньше, подчеркнул Малькевич, который сам столкнулся с этой практикой. «Формально Twitter заблокировал мой аккаунт на основании жалобы одного американского пользователя, который скорее всего является ботом. Администрация не дала возможности ни оспорить, ни опротестовать, ни повести диалог», – добавил эксперт.

Разговор о том, как вести по-настоящему эффективную борьбу с появлением недостоверной информации в соцсетях не так давно велся в Общественной палате, отметил Малькевич.

Напомним, что 17 января в ОП прошел круглый стол на тему «Проблемы правого регулирования, контроля и мониторинга иностранных социальных сетей в Рунете». Малькевич тогда сообщил: возглавляемая им Комиссия по СМИ в части общественного контроля в сфере интернета за прошлый год готова представить конкретный проект, который обсуждался в рамках деятельности профильной рабочей группы. Речь идет о лендингах (специальные сайтах) для сбора информации о фейковых новостях и примерах оскорбления госсимволов в интернете. «Сайт «Доступа нет» направлен на борьбу с оскорблением государственных символов России. Второй – «Фейкам нет» это аналогичная площадка для борьбы с распространением недостоверной информации, которая способна вызвать серьезные общественные потрясения», – отметил тогда глава профильной комиссии ОП.

На данном этапе действительно речь идет о самоцензуре – люди сами сообщают о замеченных ими нарушениях, отметил Малькевч. Но проверкой жалоб будут заниматься не модераторы, использующие неизвестные критерии, а юристы, опирающиеся на законодательство РФ, и только потом – после недельной проверки сообщения о фактах оскорбления госсимволов или распространении вредоносных фейков будут отправляться в Генпрокуратуру.

«В наших планах – создание мобильного приложения, расширения для браузера, которое должно механизировать этот процесс, – подчеркнул Малькевич. – Есть понятные критерии: как давно был создан аккаунт, сколько у него подписчиков, человеческое там имя, какая картинка на аватаре, количество постов в блоге, какие публикации ранее были признаны недостоверными. Все это параметры, отслеживание которых можно запрограммировать».

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