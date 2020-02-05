Путин заявил, что человечество оказалось у опасной черты

Президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле заявил, что человечество оказалось у опасной черты в связи с региональными конфликтами и разрушением системы контроля над вооружениями.

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты. Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма. Разрушается система контроля над вооружениями», – сказал.

Он также отметил, что в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика, передает РИА «Новости».

На этом фоне президент призвал послов обратить внимание на необходимость расширения политического диалога. «Исходим из того, что в поле вашего зрения будут находиться вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических связей, углубление культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми», – сказал Путин.

В церемонии вручения верительных грамот президенту Владимиру Путину принимают участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, она стала первой в этом году.

Как сообщала пресс-служба Кремля, верительные грамоты главе Российского государства вручат послы из Австралии, Марокко, КНР, Швеции, Германии, Ирландии, Сербии, Сингапура, Камбоджи, Греции, Ирака, Алжира, Монголии, Туниса, Ирана, Бангладеш, Новой Зеландии, Канады, Франции, Панамы, Казахстана. В числе других послов вручат верительные грамоты президенту новый британский посол в Москве Дебора Броннерт и новый посол США в РФ Джон Салливан.

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