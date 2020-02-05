К Кабмину Украины обратились первые компании, которые хотят получить «инвестиционную няню»

К правительству Украины обратились первые украинские компании, которые хотят получить от государства «инвестиционную няню». Об этом 4 февраля во время совещания с президентом Украины рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщается на сайте главы государства.
«К правительству уже обратились украинские компании, которые задекларировали намерения инвестировать более $100 млн и попросили об «инвестиционной няне», – сообщил Гончарук.
Президент Владимир Зеленский поручил правительству до конца февраля 2020 года внести предложения по реализации программы «инвестиционная няня».
«Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и Офис поддержки инвестиций, который будет работать с иностранными и отечественными инвесторами», – отметили в пресс-службе.
Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января.
Президент объяснил, что «если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно».
«Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль», – сказал глава государства.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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