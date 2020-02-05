Мнение: Коротко по Сирии 05.02.2020

Коротко по Сирии.

В течение дня 4 февраля 2020-го года САА освободили большую территорию и примерно полтора-десятка городков и поселков в юго-восточном Идлибе к востоку от трассы М-5.

Все это произошло в тот же день, когда Эрдоган рассказывал, что "не допустит укрепления Асада в Идлибе". Дхидали-Джулиат рвет и мечет в твиттере и требует отправить Эрдогану карту с положением боевиков на фронте, задаваясь риторическим вопросом "Как Эрдоган намерен вернуть утраченное боевикам?!"

Противник постепенно оттягивает свои отряды к Саракибу, где пытается построить прочную оборону и не допустить немедленного охвата города с последующим его окружением. Попутно идут лихорадочные попытки укрепить оборону Сармина и подступов к столице провинции.

Рисуемые на подобных картах стрелочки отражают возможный подход к решению проблемы турецких опорных пунктов — их просто обходят, оставляя сидеть в тылу у наступающих сирийских войск.

Севернее Саракиба сирийцам и иранским прокси пока так и не удалось взять Рашидин, а также продвинуться к Аль-Иису. Боевики предпринимают контратаки и пока что удерживают позиции к северу от Икарды и Аль-Ииса. Но если сирийцы будут продвигаться такими же темпами с юга как это делали вчера, то боевикам ничего не останется, как отойти за трассу М-5. Полноценный фронт на линии Саракиб — Аль-Иис по-прежнему отсутствует — сирийцы по сути теснят легкую завесу из разрозненных отрядов, которым не на что оперется. Можно отметить, что в пропаганде боевиков (помимо традиционных стенаний про госпиталя, прослеживается и тренд на педалирование темы бегства из Идлиба на север — пугают Турцию тем, что "а ну как мы сейчас от Асада начнем в вашу сторону бежать".

В этом связи их основные надежды связаны с Турцией. После переговоров Путина и Эрдогана, где "друг Реджеп" жаловался на обстрелы его военных и грозился отвечать в случае повторных обстрелов, стороны в очередной раз подтвердили приверженность "Сочинской сделке". Ожидается, что вопросы "деэскалации" будут обсуждаться по линии военных ведомств, где скорее всего и будут определять районы, где пройдет новая линия фронта. Лавров вчера прямо пожурил Турцию за то, что та не смогла выполнить свою часть "сочинской сделки", не добившись отделения "умеренной" от "неумеренной" оппозиции и не обеспечив создания полноценной зоны деэскалации (ее размеры на практике никогда не превышали 30-35% от заявленной).

С начала операции САА и союзники освободили более 1000 квадратных километров сирийской территории.

Из прочего.

1. Бывший генерал израильской армии Гади Эйзенкот открыто признал, что Израиль вооружал террористов в Сирии https://www.middleeastmonitor.com/20200203-ex-israel-army-chief-admits-arming-syria-opposition/ Секрет "Полишинеля", теперь уже официально признанный.

2. США осуждают Россию, Сирию, Иран и "Хезбаллу" за то, что те совместными усилиями освобождают Идлиб от боевиков. Переживают за "Аль-Каиду" как за себя.

3. Аль-Массдар заявляет, что 2 неопознанных дрона, которые были сбиты на подлете к Хмеймиму со стороны моря, возможно, были американскими. "Партнеры" якобы пытались протестировать работу С-400.

Источник: Colonel Cassad

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