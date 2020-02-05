Россия начнет поставлять комплексы С-400 в Индию в 2021 году

Россия начнет поставки зенитных ракетных комплексов С-400 в Индию до конца 2021 года.

Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя российских властей.

Индия подписала соглашение о поставках С-400 стоимостью 5 миллиардов долларов в 2018 году.

После этого США предупредили ее, что подобная закупка может стать поводом для введения санкций в рамках более широкой санкционной программы, направленной против России.

«Реализация данного контракта идёт в соответствии с графиком. Первую партию планируется поставить до конца 2021 года», – заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов в ходе выставки Defexpo 2020 в индийском Лакхнау, согласно «РИА Новости».

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