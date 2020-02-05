Магазины Подмосковья массово эвакуируют из-за сообщений о бомбах

Около полутора тысяч магазинов «Пятерочка» эвакуировали в Московской области за последние сутки. Причиной стали анонимные сообщения о наличии в них взрывных устройств, сообщает «Подмосковье сегодня».

В главном управлении МЧС России по региону рассказали, что в общей сложности пришлось эвакуировать более шести тысяч человек. Однако в ходе последних проверок ни одной бомбы найдено не было.

Стоит отметить, что в последние дни экстренным службам все чаще анонимные сообщения о минировании объектов по всей России. Злоумышленники регулярно заявляли о бомбах в метро, зданиях судов, школах и других общественных местах.

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