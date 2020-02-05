Скрывшего поездку в Ухань и заразившего семь человек коронавирусом задержали в Китае

Полиция КНР задержала мужчину, не сообщившего властям о посещении Уханя и заразившего не менее семи человек коронавирусом нового типа, сообщили местные СМИ.
Как пишет Global Times, житель уезда Цзиньцзян восточной провинции Фуцзянь после возвращения из города Ухань участвовал в нескольких общественных мероприятиях в своем поселке, и заразил, как утверждается, не менее семи человек. 22 января он посетил сельскую свадьбу, на которой присутствовало около 3 тыс. гостей, передает ТАСС.
Задержанный скрыл от властей и односельчан факт посещения, Уханя, солгав им, что он вернулся с Филиппин. Заражение коронавирусом у него подтвердилось только 2 февраля.
Более 4 тыс. человек, находившихся в возможном контакте с задержанным, помещены на карантин.
Ранее посольство РФ в КНР сообщило, что операция по эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй, где зафиксирована мощная вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, была завершена успешно.
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