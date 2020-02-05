Эрдоган: сирийская армия должна прекратить наступление в Идлибе

Вооруженные силы Сирии должны прекратить наступление в зоне деэскалации Идлиб, считает президент Турции Реджеп Эрдоган. Он призвал Владимира Путина повлиять на Башара Ассада, чтобы тот остановил продвижение своих войск, пишет агентство РИА Новости.

Помимо этого, сирийская армия должна до конца февраля отвести свои силы от наблюдательных постов турецкой армии в Идлибе, настаивает Эрдоган. Если этого не произойдет, то Анкара угрожает самостоятельно решить проблему.

После телефонного разговора с Владимиром Путиным, Эрдоган отметил, что отношения с Россией очень важны для Турции. Беседа лидеров двух стран получилась конструктивной и продуктивной.

Турций лидер добавил, что не собирается конфликтовать с союзниками и друзьями, однако хочет, чтобы РФ лучше понимала, насколько ситуация в Сирии чувствительна для Анкары.

Напомним, ранее Турецкие военные попытались сменить позиции в идлибской зоне деэскалации, однако попали под огонь сирийской армии: погибли пятеро военнослужащих и трое гражданских специалистов.

Источник: Вести

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