11-й ребенок в 33 года: у подмосковной матери-героини близнецов не было

Накануне огромное количество комментариев собрала новость о том, что в роддоме подмосковного города Орехово-Зуево 33-летняя жительница деревни Малая Дубна родила 11-го ребенка – девочку весом 3070 граммов и ростом 51 сантиметр.

Как сообщает в соцсети "ВКонтакте" местное ТВ "Аист", девочку назвали Сабриной.

Роды прошли благополучно, маму и малышку дома ждут папа, пять братиков и пять сестричек. Старшему сыну в этой семье 13 лет.

Как отмечается на сайте Минздрава Московской области, счастливая мама сообщила, что обязательно воспользуется комплексной услугой "Рождение ребёнка", которая предоставляется в роддоме с 1 сентября 2019 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В соцсетях и комментариях под сообщениями в СМИ пользователи восхищаются матерью-героиней и желают ей и детям счастливой жизни.

При этом многие задаются вопросом: как удалось в 33 года женщине стать матерью 11-ти детей, и предполагают, что в семье есть двойняшки или даже тройняшки.

В роддоме города Орехово-Зуево, где были рождены все дети этой женщины, Вестям.Ru сообщили, что все беременности были одноплодными, то есть все дети рождались по одному.

При этом вопросу в роддоме несколько удивились, сообщив, что лет 10 назад у них была женщина, которая рожала 14-го ребенка.

Источник: Вести

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