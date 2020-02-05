Кононов нашел работу после «Спартака». Он официально возглавил «Ригу»

Белорусский специалист Олег Кононов стал главным тренером латвийского футбольного клуба "Рига". Это подтверждено исполнительным директором команды Романом Лаюксом. Детали контракта не сообщаются.
"Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом, — приводит слова Лаюкса Спорт24.Ru. – Это произошло буквально полчаса назад. Срок контракта назвать не могу – это конфиденциальная информация".
Напомним, что предыдущим местом работы Кононова был московский "Спартак". В российском клубе он проработал десять месяцев, после чего ушел в отставку. На посту наставника красно-белых его сменил немец Доменико Тедеско.
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