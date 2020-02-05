Кононов нашел работу после «Спартака». Он официально возглавил «Ригу»

Кононов нашел работу после «Спартака». Он официально возглавил «Ригу»

05.02.2020, 13:06, Новости дня

Белорусский специалист Олег Кононов стал главным тренером латвийского футбольного клуба "Рига". Это подтверждено исполнительным директором команды Романом Лаюксом. Детали контракта не сообщаются.

"Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом, — приводит слова Лаюкса Спорт24.Ru. – Это произошло буквально полчаса назад. Срок контракта назвать не могу – это конфиденциальная информация".

Напомним, что предыдущим местом работы Кононова был московский "Спартак". В российском клубе он проработал десять месяцев, после чего ушел в отставку. На посту наставника красно-белых его сменил немец Доменико Тедеско.

Источник: Вести



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