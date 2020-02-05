Колосков: WADA не может не допустить сборную России на чемпионат мира

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил появившуюся информацию о том, что футбольная сборная РФ может не сыграть на чемпионате мира-2022. Это связывают с санкциями WADA в отношении России.
"Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. WADA не может кого-то не допустить, ведь такие решения находятся в компетенции Международной федерации футбола, — цитирует Колоскова Чемпионат.Com. – Смысл комментировать данную информацию будет только после того, как ФИФА сделает какое-то заявление. Чем больше мы комментируем всякую чушь, тем больше у нас проблем. Очередная банальная провокация".
Напомним, что накануне арабский телеканал BeIn Sports сообщил о том, что WADA выслало в Россию уведомление о том, что национальная сборная РФ не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 из-за санкций антидопингового агентства.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин поручил прокуратуре разобраться с делом «Нового величия» / 10 декабря
- В заложенной в машину Шеремета взрывчатке было вещество, аналогичное тому, что нашли в изъятой у Антоненко мине – полиция / 23 декабря
- Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов / 31 января
- Суд удовлетворил первый из исков за заражение ребенка гепатитом С в больнице / 22 января
- Горбунов показал асану йоги / 24 января
- На московском турнире MMA произошла массовая потасовка, и украли телефон / 31 января
- Самарский чиновник извинился за слова о «пациентском экстремизме» / 29 января
- Южная Корея перебросила комплекс Patriot в Сеул / 7 января