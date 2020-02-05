Колосков: WADA не может не допустить сборную России на чемпионат мира

Колосков: WADA не может не допустить сборную России на чемпионат мира

05.02.2020, 13:06, Новости дня

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил появившуюся информацию о том, что футбольная сборная РФ может не сыграть на чемпионате мира-2022. Это связывают с санкциями WADA в отношении России.

"Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. WADA не может кого-то не допустить, ведь такие решения находятся в компетенции Международной федерации футбола, — цитирует Колоскова Чемпионат.Com. – Смысл комментировать данную информацию будет только после того, как ФИФА сделает какое-то заявление. Чем больше мы комментируем всякую чушь, тем больше у нас проблем. Очередная банальная провокация".

Напомним, что накануне арабский телеканал BeIn Sports сообщил о том, что WADA выслало в Россию уведомление о том, что национальная сборная РФ не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 из-за санкций антидопингового агентства.

Источник: Вести



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