В Кремле объяснили, зачем нужны поправки в Конституцию

В Кремле объяснили, зачем нужны поправки в Конституцию

05.02.2020, 13:06, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что готовящиеся изменения в Конституцию должны обеспечить качественное развитие всей государственной системы России, передает ТАСС.

"Президент выступил с такой инициативой для того, чтобы улучшить в целом функционирование политической системы с учетом уровня ее развитости. Цель одна — по-прежнему идти по пути социально ориентированного государства, а также обеспечить поступательное, качественное развитие, совершенствование всей нашей государственной системы", — сказал Песков.

Накануне глава государства встретился с общественностью в Череповце. Путин отметил, что поправки в Конституцию могут быть приняты в течение трех месяцев.

Источник: Вести



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