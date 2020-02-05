Цирк уехал: дорожная драма обернулась клоунадой

Настоящей театральной постановкой обернулась попытка подвыпившей компании заработать, симулировав ДТП, в казахстанском Жезказгане. Видеорегистратор запечатлел "народных артистов".

Эти кадры были сделаны во второй половине дня 4 февраля на углу улиц Некрасова и Сатпаева. Стоявшая посреди проезжей части женщина долго выбирала подходящий автомобиль, прежде чем решилась на "жертвенный акт". Она аккуратно прилегла на асфальт перед легковушкой и изобразила потерю сознания.

Остановившийся примерно в метре от нее водитель даже не успел выразить свое недоумение, как подоспели коллеги артистки. Они привели "пострадавшую" в чувство и на руках отнесли ее на обочину.

"На видео четко видно, что она это сделала специально. Слишком аккуратно она легла на асфальт. Если бы это было безлюдное место, я бы ей навешал, чтобы неповадно было", — позже признался владелец машины.

Дабы от проделок труппы погорелого театра не пострадали другие водители, мужчина вызвал на место полицейских, которые, как следует из релиза, "в настоящее время выясняют все обстоятельства инцидента".

Источник: Вести

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