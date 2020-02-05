Резников не опроверг своего назначения министром по вопросам оккупированных территорий, но от комментариев воздержался

Резников не опроверг своего назначения министром по вопросам оккупированных территорий, но от комментариев воздержался

05.02.2020, 13:06, Новости дня

Представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников воздержался от комментариев о своем возможном назначении министром по вопросам временно оккупированных территорий.

Он сообщил корреспонденту издания «ГОРДОН», что официально эту информацию не комментирует, но и не опровергает.

О том, что в Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий, заявил премьер-министр Алексей Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского 4 февраля. По его словам, это даст возможность «гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса».

5 февраля издание НВ назвало Резникова «главным претендентом» на пост министра.

18 сентября 2019 года Зеленский назначил юриста Резникова членом рабочей подгруппы по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В 2016 году в Украине появилось Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В сентябре 2019-го его присоединили к Министерству по делам ветеранов, ведомство стало называться Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников воздержался от комментариев о своем возможном назначении министром по вопросам временно оккупированных территорий.

Он сообщил корреспонденту издания «ГОРДОН», что официально эту информацию не комментирует, но и не опровергает.

О том, что в Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий, заявил премьер-министр Алексей Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского 4 февраля. По его словам, это даст возможность «гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса».

5 февраля издание НВ назвало Резникова «главным претендентом» на пост министра.

18 сентября 2019 года Зеленский назначил юриста Резникова членом рабочей подгруппы по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В 2016 году в Украине появилось Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В сентябре 2019-го его присоединили к Министерству по делам ветеранов, ведомство стало называться Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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