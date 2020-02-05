Минфин снизит покупку иностранной валюты в резервы в 1,5 раза

Минфин с 7 февраля по 5 марта направит на покупку валюты через Мосбиржу 214,2 миллиарда рублей. Это в 1,5 раза меньше, чем в предыдущий период.
Минфин с 15 января по 6 февраля 2020 года увеличил покупку валюты в 1,6 раза после снижения на 14% с 6 декабря по 14 января и увеличения в ноябре на 7%.
С 15 января по 6 февраля Минфин потратил на покупку валюты 309,9 миллиарда рублей, или 18,2 миллиарда рублей каждый день.
С 7 февраля по 5 марта покупка валюты снизится.
"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +214,2 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2020 года по 5 марта 2020 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,3 миллиарда рублей", — сообщило сегодня министерство.
"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в феврале 2020 года в размере +226 миллиардов рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2020 года составило -11,8 миллиарда рублей", — пояснили в Минфине.
ЦБ РФ использует для этих операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день. Минфин начал покупки валюты на рынке в 2017 году для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Шестерых детей госпитализировали после посещения сауны / 1 февраля
- В Украине экс-нардепа Онищенко будут судить заочно / 22 января
- Стало известно о краже жестких дисков с данными 29 тыс. сотрудников Facebook / 14 декабря
- Мирослава Дума рассказала о своем смертельном заболевании / 2 декабря
- В результате авиаударов России в Сирии погибло 40 человек — СМИ / 22 января
- В последний год президентства Порошенко процесс евроинтеграции Украины замедлился – Кулеба / 26 января
- В РПЦ объяснили критику суррогатного материнства / 6 декабря
- Где и когда смотреть женскую эстафету Кубка мира по биатлону / 13 декабря