Минфин снизит покупку иностранной валюты в резервы в 1,5 раза

Минфин снизит покупку иностранной валюты в резервы в 1,5 раза

05.02.2020, 13:06, Новости дня

Минфин с 7 февраля по 5 марта направит на покупку валюты через Мосбиржу 214,2 миллиарда рублей. Это в 1,5 раза меньше, чем в предыдущий период.

Минфин с 15 января по 6 февраля 2020 года увеличил покупку валюты в 1,6 раза после снижения на 14% с 6 декабря по 14 января и увеличения в ноябре на 7%.

С 15 января по 6 февраля Минфин потратил на покупку валюты 309,9 миллиарда рублей, или 18,2 миллиарда рублей каждый день.

С 7 февраля по 5 марта покупка валюты снизится. 

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +214,2 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2020 года по 5 марта 2020 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,3 миллиарда рублей", — сообщило сегодня министерство.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в феврале 2020 года в размере +226 миллиардов рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2020 года составило -11,8 миллиарда рублей", — пояснили в Минфине.

ЦБ РФ использует для этих операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день. Минфин начал покупки валюты на рынке в 2017 году для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. 

Источник: Вести



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