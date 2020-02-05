Появилось видео испытаний новейшего артиллерийского комплекса АУ-220М

Появилось видео испытаний новейшего артиллерийского комплекса АУ-220М

05.02.2020, 13:05, Новости дня

«Уралвагонзавод» опубликовал видеозапись с испытанием управляемого боевого модуля АУ-220М.

Впервые машина была представлена на выставке вооружений в Индии, передает РИА «Новости». Производитель называет его одной из самых перспективных разработок.

  

Установка способна вращаться по кругу, дальность выстрела составляет 14,5 км, максимальная скорострельность – 80 выстрелов в минуту.

Боезапас артиллерийской установки составляет 80 боеприпасов, в комплекте –57-миллиметровые бронебойные управляемые снаряды. Также снаряды оборудованы дистанционно-контактным взрывателем.

Комплекс предназначен для вооружения боевых машин пехоты, также его можно устанавливать на корабли малого водоизмещения и катера.

Ранее сообщалось, что тяжелая БМП Т-15 «Армата» с новейшим модулем АУ-220М примет участие в Параде Победы на Красной площади.



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