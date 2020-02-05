В Сети показали первую модель водонепроницаемого Xiaomi

В китайской социальной сети Weibo показали фотографии первой модели водонепроницаемого Xiaomi. Её планировалось выпустить ещё в 2017 году, но выпуск в итоге так и не состоялся.

Смартфон внешне имеет определённое сходство с Xiaomi Mi 6, что может указывать на их родство. По всей видимости речь идёт об особенной версии с приставкой Pro. Внимание общественности она привлекла благодаря защите по стандарту IP68, что подразумевает водонепроницаемость телефона. Даже современные модели Xiaomi не могут похвастаться такой защитой. Несмотря на это, внешне смартфон, как и технически, безнадёжно устарел. Процессор Snapdragon 835 и сенсорные кнопки по бокам даже сейчас смотрятся неплохо для бюджетных моделей, но вот большие рамки и дактилоскопический датчик, встроенный в кнопку Home, выглядят архаично.

Поклонники Xiaomi отметили, что были бы несказанно рады увидеть такой телефон в 2017 году, когда и планировался его выпуск. Несмотря на это, в корпорации не стали комментировать причины отказа выпускать модель на цифровые рынки даже эксклюзивно для Китая. Таким образом, на сегодняшний день ни один из телефонов китайской компании не может похвастаться наличием защиты от попадания внутрь пыли и влаги.

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