Россиянина арестовали за госизмену в Москве

Россиянина арестовали за госизмену в Москве

05.02.2020, 12:58, Новости дня

В Москве по обвинению в государственной измене арестован житель РФ Виктор Королев, сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

«Королеву Виктору Петровичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил источник РИА «Новости».

Королеву вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей «государственная измена». Лефортовский суд столицы 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении ему ареста.

Биографические данные и подробности обвинения в пресс-службе суда не сообщили из-за секретности материалов дела.

Напомним, в августе Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лыхмус С. В., подозреваемого в совершении преступления по 275-й статье УК РФ («Госизмена»).



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