Суд в Петербурге признал, что избирком одного из округов действовал в интересах «Единой России»

Приморский районный суд Санкт-Петербурга постановил, что избирательная комиссия района «Черная речка» действовала в интересах партии «Единая Россия», сообщил экс-кандидат в муниципальные депутаты Павел Чупрунов со ссылкой на решение суда.

Суд признал, что комиссия незаконно отстранила от участия в выборах кандидатов от партии «Справедливая Россия» и выборы депутатов происходили на «безальтернативной основе». В частности, избирком ограничивал свой рабочий день, вывешивая объявления о том, что члены комиссии участвуют в неких мероприятиях. На входе были организованны фейковые очереди, из-за которых многие кандидаты не успевали зарегистрироваться. Обо всех этих нарушениях летом 2019 года рассказывал телеканал Настоящее Время:

Также суд установил, что комиссия отказывала в регистрации кандидатам по незаконным и надуманным причинам и скрывала информацию о принятом решении о недопуске, чтобы кандидаты не успевали обратиться в суд. Таким образом избирком «подорвал доверие граждан ко всей избирательной системе», подчеркивается в решении суда.

В итоге единственными зарегистрированными кандидатами в округе «Черная речка» стали 20 членов партии «Единая Россия» и Павел Чупрунов. Ему понадобилось несколько дней, чтобы сдать в избирательную комиссию необходимые для регистрации документы. Это удалось сделать лишь после визита сотрудников Центризбиркома и СПбИК по его жалобам.

31 января Приморский суд отменил итоги выборов по избирательному округу № 2 муниципалитета «Черная речка». В нем более 10 лет подряд в совет избирался Василий Макаров – брат председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова.

Летом 2019 года избирательные комиссии в Москве также отказали в регистрации большинству независимых кандидатов на муниципальные выборы, которые прошли 8 сентября. В Москве в связи с этим прошли массовые акции протеста, которые закончились штрафами в адрес незарегистрированных кандидатов и «московским делом».

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