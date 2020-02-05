Прокуратура утверждает, что извинилась перед Голуновым за незаконное уголовное дело. Журналист ничего не получал

Прокуратура Западного административного округа Москвы объявила, что извинилась перед журналистом Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование по делу о покушении на сбыт наркотиков.

«Соответствующий документ уже направлен пострадавшему», – рассказали в ведомстве.

Однако журналист, по его словам, его пока не получил. «Я пока ничего не получил. Но довольно странно, что пресс-служба сначала рассылает пресс-релиз. Можно было позвонить и три минуты со мной поговорить, а потом рассылать пресс-релиз, с опозданием на семь месяцев», – сказал Голунов.

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Голунова, прокомментировал это в телеграме: «Прокуратура ЗАО, видимо, внутренним голосом извинялась».

В январе журналист, которого летом 2019-го задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, потребовал официальных извинений от имени государства за преследование. Как указывал адвокат журналиста Сергей Бадамшин, Генпрокуратура по закону обязана принести извинения в течение месяца после прекращения уголовного дела. Но в случае Голунова этого сделано не было.

Генпрокуратура тогда заявила, что «извинения реабилитированному за причиненный ему вред приносятся прокурором, непосредственно надзирающим за уголовным делом», а не от имени ведомства. Сергей Бадамшин пояснил, что этим ответом ведомство «пытается выставить крайней прокуратуру Москвы», хотя надзором за уголовным делом занимается оно само. Адвокат тогда повторно потребовал извинений именно от Генпрокуратуры.

Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Его обыскали, и, по словам полицейских, нашли у него в рюкзаке наркотики, а позже еще несколько упаковок якобы были обнаружены в квартире журналиста.

Журналист и его защита настаивали, что наркотики подбросили, а коллеги Голунова связывали задержание с его расследованиями о коррупции и теневом бизнесе. Через несколько дней массовых протестов в Москве и других городах и привлечения СМИ внимания к делу журналист был освобожден, а дело в отношении него закрыто. Позже следствие засекретило все без исключения материалы по делу Голунова.

В декабре 2019 года во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что в отношении полицейских, связанных с делом журналиста, все-таки были заведены уголовные дела.

29 января по делу Голунова задержали пятерых бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы. Следственный комитет назвал их имена: это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

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