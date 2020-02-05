Рублевская недвижимость главы Конституционного суда Валерия Зорькина равна 17 его годовым зарплатам — «Проект»

Рублевская недвижимость главы Конституционного суда Валерия Зорькина равна 17 его годовым зарплатам — «Проект»

05.02.2020, 12:57, Новости дня

Недвижимость главы Конституционного суда Валерия Зорькина — дом и участок на Рублевском шоссе в Архангельском — стоит более 200 млн рублей, выяснил «Проект».

Владельцем недвижимости глава КС стал в 2018 году. Сначала Зорькин купил дом, который до того был в федеральной собственности и входил в состав Рублево-Успенского оздоровительного комплекса, а после — на основании приказа, выданного Управлением делами президента — приобрел у Рублево-Успенского оздоровительного комплекса участок земли под своим особняком — 26 соток.

Рыночная стоимость земли Зорькина может превышать 220 млн руб. Как отмечает «Проект», такую сумму он может заработать за 17 лет — за последние годы Зорькин не декларировал доход больше чем 13 млн рублей. То, что недвижимость была приобретена за деньги, а не получена от государства бесплатно, подтвердили в пресс-службе Конституционного суда.

Ранее сегодня «Проект» сообщил, что семья экс-министра обороны Анатолия Сердюкова владеет недвижимостью на Рублевке стоимостью 1,2 млрд рублей.



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