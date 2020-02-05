Томиленко о законопроекте Ткаченко «О медиа»: В СМИ появится много тем, которых лучше не касаться – себе дороже

Томиленко о законопроекте Ткаченко «О медиа»: В СМИ появится много тем, которых лучше не касаться – себе дороже

05.02.2020, 12:54, Новости дня

Законопроект №2693 «О медиа» авторства нардепов от «Слуги народа» (среди них – Александр Ткаченко) содержит немало спорных трактовок, которые теоретически позволят запретить выход практически любого СМИ. Об этом в интервью изданию «ГОРДОН» рассказал председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

По его словам, Нацсовет по телевидению и радиовещанию может превратиться в «мегарегулятора», которому будет позволено решать, какая информация вредна для государства.

«У нас появятся такие темы, причем много, которых лучше не касаться, потому что себе дороже», – считает глава НСЖУ.

В качестве примера он привел формулировку «призывы к насильственному свержению государственной власти».

«Если, например, человек напишет: «Прогнали Януковича, выгоним и этих» – будет это считаться призывом идти свергать кого-то или нет? А оправдание террористических действий? Попадет под это определение публикация, в которой кто-то скажет: «Ну и правильно, что побили такого-то депутата»?» – задался вопросами Томиленко.

Темы российского вторжения, Второй мировой войны и советской истории в целом автоматически станут токсичными, уверен он.

«Если у вас на сайте висит интервью Дмитрия Гордона с сыном Никиты Хрущева, в котором тот, разумеется, хорошо отзывался о своем отце, это формирование положительного образа лидера СССР? Если кто-то из соратников [экс-президента России Бориса] Ельцина критикует [действующего главу Кремля Владимира] Путина, но говорит, как уважает покойного Ельцина, к этому, чисто теоретически, могут придраться как к формированию положительного образа страны-агрессора и ее руководства? А тема Второй мировой, допустим? О ней же просто перестанут писать и спрашивать», – сказал председатель журналистского объединения.

Томиленко: Законопроект Ткаченко «О медиа» – про мегарегулятора с исключительными полномочиями запретить любое СМИ или блогера. Читайте полный текст интервью

Законопроект №2693 «О медиа» сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Согласно проекту повестки дня Рады он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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