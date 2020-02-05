Украинцам вдвое увеличили в срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине

Кабмин Украины утвердил протоколы между правительствами Монголии и Аргентины, предусматривающие увеличение срока безвизового пребывания украинцев в этих странах. Об этом 5 февраля в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Отныне украинцы смогут путешествовать Монголией и Аргентиной до 90 дней в течение 180 дней без виз! Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания гражданами Украины на территориях двух стран вдвое», – написал он.

Ранее украинцы могли находиться на территории Монголии и Аргентины 90 дней в течение одного года

По итогам 2019 года Украина опустилась на две строчки в мировом рейтинге паспортов, заняв 43-е место, говорится в обновленном рейтенге паспортов компанияи Henley & Partners. Общее количество стран, которые без визы или с визой по прибытии могут посещать граждане Украины, достигло 128.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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