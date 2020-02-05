Россия будет помещать в карантин эвакуированных из Китая граждан

МОСКВА – Российские власти приняли дополнительные меры, чтобы остановить проникновение смертельно опасного коронавируса через границу с Китаем.

После появления сообщений о двух инфицированных в стране созданный правительством оперативный штаб объявил о месте, куда пациенты из группы риска будут помещаться на карантин.

Оба инфицированных являются китайскими гражданами, проживающими на территории России.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с новым вирусом были как можно более эффективными», – заявил президент Владимир Путин, затронув тему вспышки заболевания во время визита в Череповец во вторник.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил радиостанции «Эхо Москвы», что Путин регулярно получает информацию от оперативного штаба, созданного для противодействия распространения заболевания.

«Все необходимые меры предпринимаются», – заявил Песков в ответ на вопрос, удовлетворен ли Путин работой штаба.

Эти заявления поступили на фоне эвакуации 80 человек из эпицентра эпидемии, китайского города Ухань, самолетом российского министерства обороны.

Сообщается, что второй российский военный самолет вылетел вечером во вторник, чтобы забрать еще примерно 70 человек. Эта группа, в основном, состоит из россиян, но также включает граждан Казахстана, Беларуси, Украины и Армении.

В Москве вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что возвращающиеся будут в обязательном порядке помещаться в двухнедельный профилактический карантин в Тюменской области. В настоящее время ни у кого из эвакуированных не проявляются симптомы заболевания.

Тем не менее, представитель Роспотребнадзора сообщил, что специальное медучреждение в Сибири обнесено забором и будет охраняться Росгвардией, вероятно, для того, чтобы исключить побеги.

По словам врача Роспотребнадзора Анны Поповой, люди будут жить в отдельных палатах, не покидая их. Она заявила, что предпринимаются все необходимые меры по обеспечению биологической безопасности.

Попова отметила, что все будет делаться в соответствии с правилами.

Информагентство ТАСС сообщило со ссылкой на представителей российского посольства, что в настоящее время в Ухане проживает 341 гражданин России, из чего следует, что не все они будут немедленно эвакуированы.

Тем временем, новый премьер-министр Михаил Мишустин, назначенный на эту должность около трех недель назад, объявил, что иностранцы с выявленным заболеванием будут депортироваться.

Россия также объявила об ограничении транспортного сообщения с Китаем. Только «Аэрофлот» будет продолжать выполнять рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет