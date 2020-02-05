Украинец пытался подкупить сотрудника таможни в Крыму

Гражданин Украины попытался подкупить таможенника из-за нежелания оплачивать сбор за провоз более тонны товара, сообщила пресс-служба Крымской таможни.
В ведомстве сообщили, что «на таможенную территорию ЕАЭС ввозились товары для личного пользования, все бывшие в употреблении, а именно: проволока, провода, пластиковые ерши, вальцы, бочки, листы металла и другие товары общим весом 1 тыс. 335 кг», передает агентство «Крыминформ».
Указывается, что «таможенный инспектор разъяснил гражданину Украины, что декларируемое им имущество, исходя из его характера и количества, не может быть отнесено к товарам для личного пользования».
Для ввоза товаров украинцу необходимо было совершить таможенные платежи, однако он, «не желая соблюдать требования таможенного законодательства, (…) предложил взятку должностному лицу таможни в сумме 30 тыс. рублей за беспрепятственный незаконный пропуск ввозимого товара».
Сотрудники таможни предупредили мужчину об уголовной ответственности и уведомили руководство о попытке подкупа.
В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ – покушение на дачу взятки. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.
Ранее украинец пытался незаконно проникнуть в Крым ради лучшей жизни.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- У варанов обнаружена необычная система дыхания / 17 декабря
- Съемки сериала про Оби-Вана Кеноби по «Звездным войнам» отсрочили / 24 января
- Басманный суд отправил за решетку двух экс-полицейских по делу Голунова / 31 января
- Окружной админсуд Киева открыл дело против Богдана по иску Ноняка / 19 декабря
- «Это женская обида и злость». Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах / 30 января
- Танки на Госдуму: один из авторов World of Tanks создает партию и идет на выборы / 10 января
- Independent — в новогоднем обращении Джонсон повторил невыполнимые предвыборные обещания / 1 января
- Автоновости: Флагманский кроссовер JAC готовят к продаже в России / 24 декабря