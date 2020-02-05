РФС отреагировал на сообщение о недопуске сборной РФ на ЧМ-2022

РФС отреагировал на сообщение о недопуске сборной РФ на ЧМ-2022

05.02.2020, 12:51, Новости дня

Российский футбольный союз не получал уведомлений от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о статусе сборной РФ на Чемпионате мира 2022 года, заявили в организации.

«Мы не получали каких-либо уведомлений от ВАДА о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году», – сообщили в пресс-службе РФС.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев также назвал преждевременными разговоры о запрете российской сборной участвовать в ЧМ-2022 по футболу. Он напомнил, что окончательное решение будет принимать ФИФА, а заявление ВАДА призвано лишь посеять панику, передает РИА «Новости».

Во вторник арабское издание BeIN Sports со ссылкой на источники сообщило, что ВАДА якобы проинформировало Россию о невозможности участия в чемпионате мира по футболу 2022 года. При этом в декабре 2019 года глава комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тейлор заявлял, что решение исполкома не распространяется на отборочный турнир ЧМ-2022, но если сборная РФ выйдет в финальную часть чемпионата мира в Катаре, ее игроки будут выступать на турнире под нейтральным флагом.

В декабре исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

На данный момент решение исполкома не вступило в силу, так как дело ВАДА против РУСАДА направлено для разбирательства в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.



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