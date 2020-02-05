Оба самолета ВКС с эвакуированными из Китая россиянами прибыли в Тюмень

Оба самолета ВКС с эвакуированными из Китая россиянами прибыли в Тюмень

05.02.2020, 12:48, Новости дня

В аэропорт Тюмени прибыли два самолета ВКС с гражданами России, которые были эвакуированы из Китая в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. На борту первого самолета было 80 пассажиров, второго – 64.

В Тюменском аэропорту их встретили сотрудники санэпидконтроля в защитных костюмах. Все прибывшие из китайского города Ухань здоровы, сообщают «Вести». Сообщается, что на борту самолета должен быть произведен таможенный и пограничный контроль. Затем все прибывшие в масках отправятся в лечебный центр «Градостроитель» на автобусах. В центре размещения, который расположен в 30 километрах от Тюмени, они пробудут 14 дней на карантине.

«По докладу военных медиков, состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное. Заболевших не выявлено», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны

Ранее сообщалось, что лечебный центр «Градостроитель» полностью готов к приему людей. Вокруг центра — два периметра ограждения, выставлена охрана, внутри есть «все условия для соблюдения абсолютно безопасного режима», сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

С постоянно обновляющейся информацией о вспышке новой коронавирусной инфекции можно познакомиться на нашем портале.



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