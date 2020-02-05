Неизвестный устроил стрельбу на улице в Златоусте

Неизвестный устроил стрельбу на улице в Златоусте

05.02.2020, 12:42, Разное

В ночь с 4 на 5 февраля неизвестный открыл огонь по снегоуборочному трактору в Златоусте. Преступник подъехал к месту происшествия на машине и произвел несколько выстрелов из травматического оружия, сообщает Ura.ru.

СМИ сообщают, что одна из пуль попала в лобовое стекло тяжелой машины. Водитель чудом не пострадал. Представители правоохранительных органов полагают, что нападение было совершено по заказу одной из конкурирующих фирм-подрядчиков, занимающихся уборкой в городе.



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