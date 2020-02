Plus size модель Грэм перед камерой покормила сына грудью

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм показала в Instagram, как кормит сына Айзека грудью.

На фото также запечатлен отец ребенка, муж Грэм – оператор Джастин Ирвин.

«Я помню, как впервые держала Айзека и говорила Джастину: «Теперь мы семья навсегда». У меня так много причин быть благодарной: вся любовь и поддержка этого удивительного сообщества, невероятного мужа и прекрасного ребенка, который открыл мне глаза на то, насколько удивительным является этот мир на самом деле», – написала она.

I remember holding Isaac for the first time and telling Justin, “Now we’re family forever” I have so many reasons to be grateful; all of the love and support from this amazing community, an incredible husband, and a beautiful baby who has opened my eyes to just how amazing this world really is. @mrjustinervin and Isaac, thank you for being my favorite @prettybigdealpod guests so far *

Сына Грэм родила 18 января.

О беременности Грэм сообщила в августе 2019 года.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

С мужем Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года.

