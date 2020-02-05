Рада поддержала отмену закона о строевом уставе ВСУ

Рада поддержала отмену закона о строевом уставе ВСУ

05.02.2020, 12:42, Новости дня

Верховная Рада поддержала законопроект №2466 о признании утратившим действие закона Украины «О строевом уставе Вооруженных сил Украины». Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

За проект закона проголосовали 278 народных депутатов. Он принят за основу и в целом.

Цель закона – внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Альянсе.

Принятие закона позволит привести нормативно-правовые акты Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО путем внесения изменений в соответствующие законодательные и другие нормативно-правовые акты Украины по вопросам, которые регулируются строевым уставом Вооруженных сил Украины, говорится в пояснительной записке.

Цели и задачи законопроекта:

законодательное определение полномочий Министерства обороны определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;
строй подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;
порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; 
место боевого знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;
обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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